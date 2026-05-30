«Глянцевый блеск и зеленые листики». Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора сладкой черешни и свежей клубники

Специалисты Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости поделились рекомендациями по выбору качественных ягод. Согласно их советам, хорошая клубника не должна иметь пятен или вмятин, отличаться насыщенным оттенком и характерным запахом. Что касается черешни, то предпочтение лучше отдавать гладким, упругим плодам с глянцевым блеском.

«Клубника должна быть сухой, без признаков гниения или плесени, цвет – однородный, насыщенный (ярко‑красный), без белых или зеленых пятен. Поверхность ягоды должна быть гладкой, упругой, блестящей, без вмятин и повреждений. Помните, что зеленые листики вокруг ягоды – это признак свежести», – подчеркнули в ведомстве.

У созревшей клубники также ощущается яркий, интенсивный ягодный аромат. Эксперты советуют выбирать плоды примерно одного калибра — это свидетельствует о том, что вся партия принадлежит одному сорту. При покупке черешни обращайте внимание на чистоту и гладкость кожицы: она должна отливать блеском. Лучше отказаться от ягод с вмятинами, трещинами или иными дефектами. Стоит выбирать плотные и упругие экземпляры — мягкие плоды, скорее всего, уже начали портиться или оказались перезревшими.

«Вкусовые качества черешни зависят от сорта и цвета ягод. Желтые и розовые сорта, как правило, характеризуются нежным и кисло-сладким вкусом, в то время как темноокрашенные ягоды обладают более сладким вкусом. Самый вкусный и полезный урожай в разгар сезона – с конца июня до середины июля», – добавили в Роспотребнадзоре.

