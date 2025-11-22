Мошенники стали говорить с акцентом: как распознать афериста по голосу
МВД: требование перевести деньги на защищенный счет сигнал мошеннической схемой
Фото: [Фото: istockphoto.com/maximys15]
Пресс-центр МВД России распространил информацию о типовых фразах, которые используют мошенники при телефонных звонках. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных сервисов с целью получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», передает Газета.ру.
К стандартным формулировкам мошенников относятся сообщения о «многочисленных подозрительных переводах» со счета, оформлении на имя человека доверенности или попытках получения кредита. Аферисты утверждают, что «операцию необходимо подтвердить», и требуют перевода денег на «защищенный временный счет».
Признаком мошенничества являются вопросы об авторизации в аккаунте с территории другого государства или предложения скачать «специальное приложение для защиты финансов». Характерным маркером может служить вопрос «Вы осуществляли данный перевод?».
В МВД рекомендовали немедленно прекращать разговор при использовании подобных формулировок. Банки и государственные сервисы не запрашивают СМС-коды по телефону. Сообщать такие коды третьим лицам запрещено.
Ранее сообщалось о том, что самое доступное жилье в Подмосковье стоит 2,9 млн рублей.