Мошенники стали говорить с акцентом: как распознать афериста по голосу

Пресс-центр МВД России распространил информацию о типовых фразах, которые используют мошенники при телефонных звонках. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных сервисов с целью получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», передает Газета.ру.

К стандартным формулировкам мошенников относятся сообщения о «многочисленных подозрительных переводах» со счета, оформлении на имя человека доверенности или попытках получения кредита. Аферисты утверждают, что «операцию необходимо подтвердить», и требуют перевода денег на «защищенный временный счет».

Признаком мошенничества являются вопросы об авторизации в аккаунте с территории другого государства или предложения скачать «специальное приложение для защиты финансов». Характерным маркером может служить вопрос «Вы осуществляли данный перевод?».

В МВД рекомендовали немедленно прекращать разговор при использовании подобных формулировок. Банки и государственные сервисы не запрашивают СМС-коды по телефону. Сообщать такие коды третьим лицам запрещено.

