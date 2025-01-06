Мошенники в России стали массово присваивать детские выплаты

Как сообщило Министерство внутренних дел (МВД), правоохранители активно расследуют случаи незаконного получения свидетельств о рождении и других документов, необходимых для доступа к государственным пособиям.

Согласно статистике ведомства, в результате оперативно-разыскных мероприятий было зафиксировано 708 фактов регистрации детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений. В результате этих мошеннических схем 631 женщина получила социальные пособия или материнский капитал в 59 регионах страны.

Уточняется, что по факту результатов расследования возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах. К ответственности привлечено 217 лиц.

Одним из ярких примеров мошенничества стало задержание группы граждан в Челябинской области, которые причастны к хищению более 88 млн рублей. Организаторы этой схемы работали в сфере ипотечного кредитования и были знакомы между собой.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в 2024 году в России на 3,6% выросло число мошенничеств.