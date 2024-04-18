Мошенники заманивают россиянок в ловушку скидками и санкционными брендами

Модниц предупредили о самых распространенных схемах мошенников, которые активизировались после ухода ряда зарубежных брендов из магазинов России. Хотя в стране работают официальные и надежные байеры, хватает случаев, когда посредники обманывали клиенток на большие деньги. Об этом пишет RT .

Байеры помогают найти и выкупить продукцию мировых брендов россиянкам. Люкс стоит дорого, а некоторые не жалеют на него никаких денег. Впрочем, так происходит до первой встречи с мошенниками. Шансы найти и наказать аферистов при этом практически равны нулю. Многие женщины рассказывают, что лже-байеры блокировали их после перевода предоплаты. Суммы варьировались от 6 до 100 тысяч рублей.

Байер Ксения Самойлова назвала главным признаком мошеннических каналов отсутствие реальных отзывов. Вместо них в канале куча профессиональных фотографий товара и выдуманные, с идеальной пунктуацией реакции якобы покупательниц. Никакой текучки нет, зато имеются карточки с товарами.

«Байер покупает товары на сайте или в магазине по обычной цене, которую вы можете посмотреть самостоятельно. К этой стоимости надо прибавить расходы на отправку посылок и личный заработок человека. Поэтому скидки должны не привлечь, а насторожить», — объяснила специалист.

Байеры-мошенники обычно не хитрят в схемах обмана: красивая картинка, громкие слова, обещания и никаких гарантий. Для проверки эксперты советуют уточнять, когда человек выезжал за границу, какие у него данные, реальный ли это человек. Наводящие вопросы и дотошность может помочь сохранить бюджет модниц, которые так часто ведутся на скидки и щедрые предложения лже-байеров.