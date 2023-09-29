Московская область стала соорганизатором форума «Единство в согласии»

Подмосковье выступило в качестве принимающей стороны форума «Единство в согласии» и стало соорганизатором мероприятия. Об этом сообщил советник министра информационных и социальных коммуникаций региона Евгений Кулаков, передает РИАМО.

«Идея проведения форума «Единство в согласии» появилась еще в начале года, когда мы как представители Московской области в рамках гуманитарной миссии в Северодонецке обратились к представителям Дома народов с предложением провести форум», — сказал Кулаков.

По его словам, в рамках мероприятия планируется обсуждение актуальных вопросов между представителями разных народов и автономий с новых территорий России. Он уточнил, что завтра делегаты форума поедут на экскурсию в парк «Патриот», где их ждет разнообразная программа.

Советник министра также добавил, что целью форума является «налаживание коммуникаций на уровне народной дипломатии, чтобы общественные национальные объединения могли бы коммуницировать между собой» и создавать интересные проекты на насущные темы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.