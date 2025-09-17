Московских коммунальщиков призвали задуматься об отоплении

Московские коммунальные службы должны задуматься о включении отопления в конце месяца. Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В российской столице отопительный сезон, предположительно, может начаться уже после 25 сентября. По крайней мере, коммунальщики должны всерьез об этом задуматься, как предупреждает руководитель центра «Метео» Александр Шувалов, ссылаясь на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов.

Согласно прогнозам, среднесуточная температура в Москве опустится ниже 8 градусов тепла и останется на этом уровне до начала октября. Он подчеркнул, что в настоящее время такая перспектива кажется маловероятной, но время пока есть.

Ранее москвичам рассказали, когда на город обрушатся холода.