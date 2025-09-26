Московский государственный институт культуры стал победителем олимпиады студентов «Я — профессионал»

Московский государственный институт культуры определен победителем конкурса на проведение Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии» в 2025/2026 учебном году.

Олимпиада «Я — профессионал» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и входит в национальный проект «Молодежь и дети». Ее ключевая задача — поддержка талантливой молодежи и формирование поколения, способного обеспечить культурный и кадровый суверенитет страны.

Как организатор олимпиады институт ставит перед собой цель привлечь максимальное количество студентов из Московской области и вывести регион в число лидеров по количеству участников и дипломантов.