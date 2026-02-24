Московский регион готовится к снегопаду и гололедице во вторник

В столичном регионе во вторник, 24 февраля, ожидается облачная погода с осадками в виде снега, местами сильного, а также гололедицей, сообщает Гидрометцентр.

В Москве дневная температура будет держаться в пределах –2…–4 °C, ночью столбики термометров опустятся до –9 °C.

В Московской области днем прогнозируется от –1 до –6 °C, а в темное время суток термометры покажут до –11 °C. Ожидается восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 744–746 мм ртутного столба. Жителям и гостям столицы рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах из-за возможной гололедицы и снежных заносов.

Ранее сообщалось, что снег и гололед осложнят дорожную обстановку в столице.