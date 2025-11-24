Эксперт рассказал, какой будет зима в Московском регионе

Предстоящая зима в Москве пройдет в пределах климатической нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в столичном регионе ожидается сезон с температурой около обычных значений или немного выше, однако будет ощутимо холоднее, чем зимой 2024–2025 годов.

Вильфанд отметил, что сильных отклонений от нормы не ожидается: синоптики не прогнозируют экстремально низких температур. При этом зима будет нестабильной — в течение сезона будут сменяться холодные и теплые периоды.

Метеоролог подчеркнул, что, несмотря на понижение температуры по сравнению с прошлой зимой, «экстремально холодной» погода не будет.

