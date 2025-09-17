Московский «шаурма-скандал»: виновным назначили наказание за отравление

Шестерым участникам скандальной истории с отравлением шаурмой в Москве вынесли приговор — им назначили от двух до трех лет лишения свободы, сообщила «Лента.ру».

Обвиняемые признаны виновными по статьям об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также по статье о нарушении миграционного законодательства.

Опасная шаурма продавалась в кафе на улице Софьи Ковалевской в российской столице. Следователи выяснили, что фирма-производитель не соблюдала санитарные нормы, а поставщик не проверял качество продукции. Отмечается, что владелец кафе был осведомлен о нарушениях, однако продолжал продавать еду посетителям.

Расследование также показало, что индивидуальный предприниматель приобретал тушки цыплят бройлеров без документов, подтверждающих качество и безопасность. Птица была куплена на оптово-розничной площадке на Дмитровском шоссе.

В августе 2023 года после употребления шаурмы почувствовали себя плохо 55 человек, 30 из них — оказались в больницах с диагнозом сальмонеллез. Все причастные к инциденту были арестованы.

Ранее сообщалось, что число жертв метиловой чачи из Адлера продолжает расти даже спустя месяц.