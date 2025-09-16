Новой жертвой паленой адлерской чачи стал отдыхающий из Подмосковья

Спустя месяц после массового отравления суррогатным алкоголем в Адлере продолжают появляться новые жертвы. Как сообщает MK.Ru со ссылкой на Baza, от паленой чачи, продававшейся на сочинском рынке, вероятно, погиб еще один человек — житель подмосковных Химок, отдыхавший с семьей.

Согласно опубликованной информации, супружеская пара в течение трех дней употребляла некачественное вино, приобретенное на том самом злополучном рынке в Адлере. Мужчина выпивал значительно больше своей супруги, которая дополнительно принимала сорбенты. По ее словам, 31 июля у него резко ухудшилось самочувствие: состояние напоминало наркотическое опьянение, а не обычное алкогольное. Через два дня пострадавший скончался в реанимации, и изначально врачи диагностировали отек мозга.

Следователи, изучив обстоятельства произошедшего, предположили связь смерти с массовым отравлением паленой алкогольной продукцией. Окончательные результаты экспертиз, которые позволят установить точную причину смерти, ожидаются только к концу сентября.

Напомним, что в результате употребления некачественной чачи в Адлере уже погибли более 10 человек. По последним данным, число жертв может достигать 14. Как предполагают в масс-медиа, жертв может оказаться и больше.

Ранее сообщалось, что скандальный сочинский рынок, где продавалась метиловая чача, попал под снос.