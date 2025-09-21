Московский суд арестовал мужчину за «невинную шутку» в метро

Суд в Москве вынес решение об аресте мужчины на 10 суток за удар по ягодице девушки на станции метро «Новые Черемушки», сообщило РИА Новости.

Инцидент был квалифицирован по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (мелкое хулиганство). Подсудимый полностью признал свою вину, объяснив свои действия состоянием алкогольного опьянения.

Согласно материалам дела, мужчина ударил ладонью правой руки в область левой ягодицы незнакомой девушки, чем нарушил морально-нравственные нормы, проявил неуважение к обществу и пренебрег интересами других пассажиров метрополитена. Суд принял во внимание признание вины, но не счел это основанием для смягчения наказания.

Ранее стало известно, что в Белгороде неизвестный открыл огонь после замечания прохожего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.