Московское областное УФАС России пресекло распространение звуковой рекламы﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, расположенного над входной группой магазина.

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении Индивидуального предпринимателя возбудило дело по признакам нарушения части 3.2 статьи 19 Закона о рекламе* и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения Индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП**.