Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Пушкинский

Управление рассмотрело жалобу ООО «ЭЛЕКТРА-2002» на действия Муниципального казенного учреждения городского округа Пушкинский Московской области «Центр организации торгов» при проведении открытого конкурса на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) и аварийному ремонту инженерных систем, систем освещения и электроснабжения внутренних электрических сетей объекта

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Муниципальному казенному учреждению городского округа Пушкинский Московской области «Центр организации торгов» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.