Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе﻿

Управление рассмотрело жалобу ООО «ЧОО «Шторм – Ф» на действия Центра торгов при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по охране зданий и прилегающих территорий

Согласно доводу жалобы Закупочной комиссией неправомерно осуществлена процедура рассмотрения и сопоставления заявок о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок и выдало Центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.