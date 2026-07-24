Московское шоссе перекрыто: что происходит в Петербурге после атаки БПЛА

Утром объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе в Санкт-Петербурге подверглись атаке украинских беспилотников. Городские власти экстренно перекрыли движение, изменили трассы автобусных маршрутов и призвали жителей пользоваться пригородными поездами, пишут Ведомости со ссылкой на «Петербургский Дневник».

Перекрытие движения и изменения в транспорте

Власти Санкт-Петербурга экстренно перестроили логистику общественного и личного транспорта в районе ЧП.

По информации городского комитета по транспорту, движение по Московскому шоссе полностью перекрыто. Для пяти автобусных маршрутов организован временный объезд через Дунайский проспект и Софийскую улицу. Жителям микрорайона Славянка рекомендуют пересть на электрички, которые курсируют с интервалом в 10 минут, и заранее планировать свои поездки.

Транспортный комплекс города переведен на особый режим работы для минимизации заторов.

Действия властей и ликвидация последствий

Губернатор города взял ситуацию под личный контроль и координирует работу экстренных служб.

Александр Беглов подтвердил факт атаки беспилотников на гражданские объекты и сообщил о начале работ по устранению последствий. Глава города лично возглавил оперативный штаб, который обеспечивает взаимодействие межведомственных структур и профильных служб Петербурга.

На месте происшествия продолжают работать специалисты и спецтехника.