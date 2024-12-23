Москва и Подмосковье возглавили «Итоговый рейтинг регионов»

В тройку лидеров «Итогового рейтинга регионов» вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты собственного исследования. Согласно предоставленным данным, первое место занял столичный мегаполис, набравший 86 баллов из 100 возможных.

На втором месте после Москвы расположился Санкт-Петербург с 83 баллами. Московская область, набрав 77,99 балла, замыкает тройку лидеров.

«Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2024 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни», — приводится в итогах рейтинга.

Что до аутсайдеров «Итогового рейтинга регионов», то ими стали Сибирские, Дальневосточные регионы и республики Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что Россия снова вошла в топ-3 поставщиков газа в страны ЕС.