В России формируется новая карта делового туризма

Нижний Новгород вошел в число российских городов, куда жители страны хотели бы отправиться в служебную командировку. Согласно исследованию сервиса Superjob, волжский город оказался в группе предпочтений, набрав 1% голосов респондентов. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Раскрывая географию делового туризма, исследование показывает явное лидерство двух столиц: Санкт-Петербург возглавил рейтинг с 15%, Москва заняла второе место с 12%. Третью позицию разделили приграничный Калининград, курортный Сочи и дальневосточный Владивосток, каждый из которых набрал по 4%. Интересно, что женщины чаще выбирали классические туристические направления, тогда как мужчины демонстрировали более широкий географический охват — от Архангельска до Камчатки.

Последствием анализа годовой динамики стал вывод о растущей мобильности россиян. При общем росте интереса к поездкам в столицы все больше сотрудников готовы отправиться в любую точку страны по производственной необходимости, о чем заявил каждый шестой опрошенный.

Таким образом, наряду с устоявшимися центрами притяжения появляются и укрепляются перспективные региональные направления, привлекательные для коммерческих визитов.

