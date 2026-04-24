Москва выгоняет хостелы из жилых домов. 60 исков — уже в суде

Столичный Департамент городского имущества (ДГИ) усилил меры воздействия на владельцев мини-гостиниц, работающих в многоквартирных домах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные арбитражных разбирательств.

Как уточняет издание, городские власти направили в арбитражный суд несколько десятков исковых заявлений против собственников хостелов. Только с начала 2025 года было инициировано около 60 подобных дел.

Мэрия требует изъять помещения таких объектов принудительно и выставить их на публичные торги. Продажа недвижимости будет осуществляться с молотка, а вырученные средства планируется перечислить первоначальным владельцам этих квартир или нежилых помещений, поясняется в статье.

