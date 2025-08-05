Москвичей предупредили о ночном ливне и сильном тумане до утра

В пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве сообщили, что во вторник ночью и утром в столице ожидается туман, видимость составит от 200 до 700 метров.

Согласно информации, полученной от городских служб экстренной помощи, по данным Росгидромета, в период с 00:00 до 09:00 5 августа в некоторых районах Москвы ожидаются интенсивные осадки. В отдельных частях города также прогнозируется туман с видимостью от 200 до 700 метров.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями, а также избегать резких манёвров. Пешеходам следует быть внимательными и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.

Ранее водителям в Подмосковье рекомендовали быть аккуратными в связи с непогодой.