Москвичей предупредили о ночном ливне и сильном тумане до утра
МЧС: ночью и утром в Москве будут ливни и туман с видимостью до 200-700 метров
Фото: [Тропические ливни накрыли Москву/Медиасток.рф]
В пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве сообщили, что во вторник ночью и утром в столице ожидается туман, видимость составит от 200 до 700 метров.
Согласно информации, полученной от городских служб экстренной помощи, по данным Росгидромета, в период с 00:00 до 09:00 5 августа в некоторых районах Москвы ожидаются интенсивные осадки. В отдельных частях города также прогнозируется туман с видимостью от 200 до 700 метров.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями, а также избегать резких манёвров. Пешеходам следует быть внимательными и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.
Ранее водителям в Подмосковье рекомендовали быть аккуратными в связи с непогодой.
"Будьте внимательны и осторожны", - добавили в пресс-службе МЧС.