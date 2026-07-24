Москвичка стала первой «жертвой» тренда с роллами в тубусе: на помощь пришли медики и полиция

Модный формат фастфуда сыграл злую шутку с жительницей столицы во время прогулки по парку. Попытка достать еду из упаковки без специальных палочек закончилась вызовом спасителей и хирургическим вмешательством с кусачками, пишет РЕН ТВ.

Кулинарный тренд и конфуз в парке

Обычный перекус во время прогулки неожиданно превратился в экстренную ситуацию.

Девушка гуляла в парке с подругой и решила попробовать популярные роллы в тубусе. Сильно проголодавшись, москвичка не стала использовать специальную палочку и попыталась достать ролл пальцем. В результате палец плотно застрял внутри жесткой упаковки, а попытки освободиться своими силами не увенчались успехом.

Ситуация потребовала вмешательства посторонних людей, так как извлечь палец без повреждения тубуса было невозможно.

Помощь поликлиники и исход инцидента

На выручку пострадавшей пришли сотрудники правоохранительных органов и медицинский персонал.

Заметив проходивших мимо полицейских, подруги обратились к ним за помощью. Стражи порядка оперативно сопроводили девушку к врачу. Специалист аккуратно разрезал дно тубуса кусачками и освободил застрявшую конечность.

Пострадавшая отделалась легким испугом и обошлась без серьезных травм, однако случай стал первым зафиксированным курьезом, связанным с новым гастрономическим трендом.