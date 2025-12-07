Москву и Подмосковье в воскресенье накроет облачность, но снега не будет

В воскресенье, 7 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, осадков практически не предвидится. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 одного градуса. Ветер будет южным, его скорость составит 4-9 м в секунду. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.

В Московской области температурный фон будет схожим: от минус 3 до плюс 2 градусов. По прогнозам синоптиков, пасмурная погода в столичном регионе сохранится как минимум до середины декабря, солнечных дней в ближайшее время не ожидается.

Что касается снежного покрова, то в Москве снега не будет до середины следующего месяца. На следующей неделе незначительные осадки в виде снега возможны лишь в некоторых районах Подмосковья.

Ранее эксперт рассказал, что теплая зима в Подмосковье помешала медведям впасть в спячку, создав угрозу шатунов.