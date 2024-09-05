Мособлдума приняла закон об увеличении доплат одиноко проживающим пенсионерам

Московская областная Дума в ходе заседания в четверг приняла закон об увеличении ежемесячных доплат одиноко проживающим пенсионерам в возрасте от 65 лет. Об этом сообщается в социальных сетях парламента региона.

Таким образом, жители, которые получают пенсию в размере менее 20 тысяч рублей, будут каждый месяц получать прибавку до указанной суммы.

В Подмосковье мера поддержки затронет примерно 70 тысяч пожилых граждан. На ее оказание в областном бюджете предусмотрели порядка 1,3 миллиарда рублей. Выплата будет поступать проактивно.