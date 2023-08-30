Мособлизбирком принял тираж бюллетеней для ЕДГ от Подольской типографии

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Фото: [Мособлизбирком]

Московская областная избирательная комиссия приняла тираж бюллетеней для Единого дня голосования от Подольской типографии. В дальнейшем их передадут в ТИК региона.

«Мособлизбирком принял тираж бюллетеней для Единого дня голосования от Подольской типографии для передачи в территориальные избирательные комиссии», - говорится в сообщении комиссии.

Ранее сообщалось, что Подмосковье станет участником проекта «Стоп дубль» в ходе Единого дня голосования. Сервис предназначен для предотвращения фактов неоднократного получения избирателями избирательных бюллетеней и проверки фактов получения бюллетеней на другом избирательном участке.

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