Мособлизбирком принял тираж бюллетеней для ЕДГ от Подольской типографии
Фото: [Мособлизбирком]
Московская областная избирательная комиссия приняла тираж бюллетеней для Единого дня голосования от Подольской типографии. В дальнейшем их передадут в ТИК региона.
«Мособлизбирком принял тираж бюллетеней для Единого дня голосования от Подольской типографии для передачи в территориальные избирательные комиссии», - говорится в сообщении комиссии.
Ранее сообщалось, что Подмосковье станет участником проекта «Стоп дубль» в ходе Единого дня голосования. Сервис предназначен для предотвращения фактов неоднократного получения избирателями избирательных бюллетеней и проверки фактов получения бюллетеней на другом избирательном участке.