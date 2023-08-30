Московская область станет участником проекта «Стоп дубль» в ходе Единого дня голосования

Большинство избирательных участков Подмосковья (95%) задействуют в апробации обновленного цифрового сервиса проверки однократности голосования на базе портала госуслуг, сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.

Так, проект «Стоп Дубль» позволит проверять каждого избирателя до того, как он получит бюллетень для голосования.

«Данный сервис предназначен для предотвращения фактов неоднократного получения избирателями избирательных бюллетеней и проверки членами участковых избирательных комиссий фактов получения бюллетеней на другом избирательном участке, а также для включения избирателя в список участников дистанционного электронного голосования», — уточнили в Мособлизбиркоме.

Напомним, что в период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.