Мост через реку Пехорку построят в подмосковной Балашихе

В рамках развития жилого комплекса «Пехра» в городском округе Балашиха планируется построить четырехполосный автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что протяженность данного моста составит почти сорок метров, а ширина — 22 метра. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2024 года

Ожидается, что строительство данного объекта позволит жителям ЖК «Пехра» и ближайших районов беспрепятственно добираться до противоположного берега реки Пехорка. Новый транспортный объект разгрузит выезд из комплекса и сделает перемещение по городу более комфортным. Появится возможность быстрого выезда на шоссе Энтузиастов.

На сегодняшний день на территории комплекса уже построены шесть корпусов почти на пять тысяч квартир, три детских сада, две поликлиники, школа искусств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил обновленную подстанцию «Пахра» в Домодедово.