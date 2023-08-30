Губернатор Подмосковья запустил обновленную подстанцию «Пахра» в Домодедово
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев запустили обновленную подстанцию «Пахра», рассчитанную на 500 киловольт, в микрорайоне Северный в Домодедово. Об этом глава Подмосковья сообщил в своих соцсетях.
«Это высокотехнологичный энергообъект нового поколения с дистанционным управлением и самый масштабный проект такого уровня в России за последние пять лет. Здесь более чем в два раза увеличили трансформаторную мощность. Так мы подключим 80 тысяч квартир, частный сектор, новые предприятия и индустриальные парки», — написал Воробьев.
По его словам, на данный момент подстанция обеспечивает электричеством более 1,4 миллиона жителей Домодедово, Подольска, Чехова, Серпухова, а также двух районов Новой Москвы.
«Спасибо Правительству России, Минэнерго, Россетям за внимание к нашим инициативам и предложениям, реализацию больших проектов, которые улучшают качество жизни в Подмосковье», — заключил губернатор.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.