Губернатор Подмосковья запустил обновленную подстанцию «Пахра» в Домодедово

«Это высокотехнологичный энергообъект нового поколения с дистанционным управлением и самый масштабный проект такого уровня в России за последние пять лет. Здесь более чем в два раза увеличили трансформаторную мощность. Так мы подключим 80 тысяч квартир, частный сектор, новые предприятия и индустриальные парки», — написал Воробьев.