Мост между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ закроют

С 6 апреля прекращает работу понтонный мост между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Причина — таяние льда и приближающийся ледоход на реке Амур, сообщает интернет-портал amur.info.

Каждый год переправу закрывают в связи с началом весеннего половодья. За время работы ледового моста (зимний сезон) границу пересекли более 4 тыс. грузовых машин, свыше 9 тыс. пассажирских автобусов и около 187 тыс. пассажиров.

Однако транспортное сообщение между городами не прерывается. Уже с 7 апреля начнут работать суда на воздушной подушке — так называемые «пумы». Они будут перевозить людей до тех пор, пока не откроется полноценная навигация и не запустят теплоходы.

Круглогодичный международный мост через Амур, по которому идут грузовые и пассажирские перевозки, продолжает работать в обычном режиме. Пункт пропуска функционирует ежедневно с 8:00 до 21:00.

Роспотребнадзор предупреждает: во время ледохода возможны перебои в работе переправы. Ведомство рекомендует путешественникам по возможности отложить поездку и перенести ее на период летней навигации, когда сообщение станет стабильным.

Тем же, кто планирует поездку в ближайшие дни, стоит заранее уточнять график работы судов на воздушной подушке и быть готовым к возможным изменениям из-за погодных условий.

