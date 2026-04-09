«Кулич не черствеет неделю»: технолог раскрыла главные секреты пасхальной выпечки

Главный пасхальный десерт часто превращается в сухарь уже на второй день. Но эксперты знают, как этого избежать. Технолог Инесса Гладкова раскрыла секреты, которые помогут сохранить кулич мягким и свежим до недели. Оказывается, все начинается с муки. Об этом сообщает RT.

Специалист советует использовать продукт высшего сорта с содержанием белка от 11 процентов. Чем больше клейковины, тем эластичнее тесто и влажнее мякиш. Муку обязательно просеивать — для насыщения кислородом. Жиры (масло, маргарин, желтки) не жалеть: они обволакивают частицы муки и замедляют испарение влаги. Не стоит менять пропорции, заложенные в рецепте.

Продлить свежесть помогут натуральные консерванты. Часть сахара можно заменить медом или патокой — они удерживают влагу. Цукаты перед добавлением в тесто лучше замочить в алкоголе или сахарном сиропе. Тогда они будут постепенно отдавать жидкость изделию.

Режим выпечки тоже важен. Печь куличи следует при 170–180 градусах в режиме «верх-низ» без конвекции. Маленьким (до 500 г) достаточно 20–30 минут, крупным (до 1 кг) — около часа. Лишние 5–10 минут в духовке могут сделать выпечку сухой.

Хранить кулич лучше под пищевой пленкой или в закрытом контейнере при комнатной температуре — так он останется свежим 2–3 дня. В холодильнике — до недели, но важно упаковать герметично, чтобы не впитал посторонние запахи. Идеальные условия — 18–20 градусов тепла и влажность 70–75 процентов. Зачерствевший кулич можно реанимировать: сбрызнуть водой и отправить в разогретую до 100 градусов духовку на 5–7 минут.

