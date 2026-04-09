Белая, плотная и не трескается: рецепт идеальной глазури для кулича

Именно глазурь придает куличу праздничный вид, но у многих хозяек она может трескаться, липнуть или стекать. Добиться идеального результата не так сложно, если знать несколько нюансов. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», каких ошибок стоит избегать, и назвала идеальный рецепт.

Эксперт отметила, что классическая глазурь готовится на основе яичного белка и сахарной пудры. При этом важно соблюдать пропорции и правильно взбивать массу.

«Главное — использовать именно сахарную пудру, а не сахар. Она дает нужную текстуру и делает глазурь гладкой. Для приготовления потребуется один охлажденный яичный белок и примерно 150-200 граммов сахарной пудры. Также можно добавить несколько капель лимонного сока — он поможет стабилизировать массу», — подчеркнула она.

Белок нужно взбивать постепенно, добавляя пудру небольшими порциями. В результате должна получиться густая, но пластичная масса. Глазурь должна держать форму и не стекать с кулича, но при этом легко распределяться.

«Если глазурь получилась слишком жидкой, можно добавить еще немного пудры. Если слишком густой — буквально каплю воды или лимонного сока. Наносить глазурь нужно на полностью остывшие куличи, иначе она начнет таять и терять форму. Это одна из самых частых ошибок — украшать горячую выпечку. В таком случае даже идеальный рецепт не спасет», — отметила эксперт.

Тем, кто не хочет использовать сырые яйца, эксперт предлагает альтернативу — глазурь на желатине.

