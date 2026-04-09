Практику инклюзивного образования колледжа «Подмосковье» признали лучшей в региональном конкурсе

8 апреля подвели итоги IX Регионального конкурса «Лучшая практика инклюзивного образования Московской области». Мероприятие, организованное Центром профессионального образования КУРО совместно с Центром инклюзивного образования «Энергия», завершилось вебинаром, на котором участники обменялись опытом и познакомились с наиболее успешными педагогическими наработками.

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, в этом году конкурс собрал внушительное число заявок: свои разработки представили авторы 59 работ в 8 номинациях. Атмосфера мероприятия получилась по‐настоящему творческой и конструктивной: победители поделились своими методиками с коллегами, что способствует распространению передовых подходов в сфере инклюзивного обучения.

Особого успеха добилась команда колледжа «Подмосковье», занявшая 1-е место в номинации «Профориентационная работа среди обучающихся в условиях инклюзивного образования». Педагоги учреждения представили проект, который демонстрирует системный подход к поддержке студентов с особыми потребностями.

Педагог‐психолог Наталья Комарова и социальный педагог Наталья Петухова выступили с инициативой под названием «Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в профориентационной деятельности в рамках программы „Карьерный навигатор“. Суть программы — обеспечить комплексную поддержку таких студентов на всех этапах их профессионального становления: от первичной профориентации до успешного трудоустройства.

Подход, реализованный в колледже, выходит за рамки формальных мероприятий. Специалисты выстраивают индивидуальную траекторию для каждого обучающегося, учитывают его возможности и интересы, помогают преодолеть барьеры на пути к профессии. Результаты говорят сами за себя: выпускники колледжа успешно строят карьеру, что служит лучшим доказательством эффективности примененных методик.

