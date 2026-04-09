«Опять забыл табличку»: против комика-иноагента Слепакова возбудили уголовное дело

Против комика Семена Слепакова* возбудили дело по статье об уклонении от обязанностей. Прокуратура Москвы сообщила: юморист, находясь за границей, продолжил постить материалы, не указывая, что он иноагент. Его уже дважды штрафовали за аналогичные нарушения. Сначала на 30 тысяч, потом на 60. Об этом сообщают «Известия».

Теперь комику грозит не штраф, а реальная уголовная ответственность по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. Конечно, Слепаков живет в Израиле, но заочное расследование никто не отменял.

Комик, известный своими едкими пародиями и эмигрантским творчеством, теперь может стать фигурантом дела, которое перекроет ему дорогу в Россию. Даже если он не планировал возвращаться, статус подозреваемого создаст массу проблем: от блокировки счетов до запрета на въезд.

Ранее Настя Задорожная объяснила, почему пропала из публичного поля.

*признан в РФ иноагентом