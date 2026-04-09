Шелковый путь 2.0: во Владивостоке представили новую инициативу для развития внешних рынков

Консалтинговый центр «Эксперт групп», сетевое издание «Восток-Медиа» и холдинг МАЕР совместно представили проект под названием «Новый шелковый путь». Его цель — переосмыслить роль бизнеса в экспортной повестке, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, название отсылает к историческому Шелковому пути, который когда-то соединял разные части света через торговлю. Однако в современном прочтении речь идет уже не только о маршрутах поставок. Инициаторы проекта говорят о новой структуре экономики Дальнего Востока, где экспорт формируют сразу несколько направлений — от технологических решений и промышленного оборудования до продовольствия и сервисов.

«„Новый шелковый путь“ фиксирует изменения, которые уже происходят: от разрозненных экспортных историй — к системному представлению о том, как регион выстраивает свои внешние связи», — отметил корреспондент издания.

Акцент при этом, по данным издания, смещается с разовых презентаций на последовательное описание развития компаний. Проблема в том, что после крупных мероприятий у бизнеса остаются разрозненные материалы: стенды, презентации, отчеты. В итоге даже успешные экспортные кейсы часто остаются внутри профессионального сообщества и не выходят во «внешний контур».

«Инициатива „Новый шелковый путь“ исходит из того, что участие в выставке можно рассматривать как часть более длинного маршрута по выходу из тени», — говорится в статье vostokmedia.com.

