Только 30% покроет: почему нынешних 6 млн руб. на семейную ипотеку в регионах с дорогим жильем уже недостаточно

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с инициативой на заседании комиссии Госсовета РФ. Он предложил по аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом поднять лимит семейной ипотеки для регионов, где высокая стоимость недвижимости, с 6 до 12 млн руб. Руководитель агентства «Ваш надежный риелтор и НЛБ» Андрей Савельев прокомментировал данную инициативу, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Эксперт высказал мнение, что существующего лимита в 6 млн руб. не хватает для вложения в недвижимость. По его словам, необходимость увеличения порога до 12 млн руб. абсолютно оправданна.

Савельев привел конкретные цифры с первичного рынка. Он пояснил, что стоимость однокомнатной квартиры сегодня достигает 9–10 млн руб. Если же говорить о двухкомнатных и трехкомнатных вариантах, то, по его выражению, текущий лимит в 6 млн руб. покроет лишь 30% от стоимости такого жилья.

При этом риелтор отметил, что кардинального влияния на весь рынок эта мера, скорее всего, не окажет. Причина, по его словам, в том, что под критерии льготной семейной ипотеки сегодня попадает крайне маленький процент граждан, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий. Однако для той небольшой прослойки семей, которая все же соответствует требованиям программы, увеличение лимита станет очень хорошим подспорьем.

«Я думаю, одобрят в рамках всей России. Это не такая большая нагрузка, но необходимая, потому что 6 млн руб. — это уже ни о чем. Я думаю, все-таки одобрят, особенно с учетом того, что еще было предложение снижать ставку по ипотеке в зависимости от количества детей. В совокупности с этим, я думаю, данное предложение пройдет», — заключил Савельев.

Ранее сообщалось, что в Совфеде ожидают смягчения условий по ипотеке в ближайшие годы.