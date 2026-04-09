Полиция задержала еще одну звезду турецких сериалов Бурака Дениза в Стамбуле

Полиция Турции задержала актера Бурака Дениза, известного по сериалу «Королева ночи», сообщает Super.ru. Задержание произошло в Стамбуле в рамках масштабной антинаркотической операции. Дениз стал одним из фигурантов уголовного дела, связанного с незаконным оборотом запрещенных веществ на территории республики.

Всего в ходе оперативных мероприятий были задержаны 14 подозреваемых, 11 из которых находятся под стражей. Среди задержанных — турецкий рэпер Норм Эндер (настоящее имя Эндер Эроглу).

7 апреля в Стамбуле арестовали девять звезд турецкого шоу-бизнеса. В списке значатся актеры Ибрагим Челиккол и Сипахи Хаджисулейманоглу, поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо и Мустафа Джеждели, а также продюсер Илькай Сенджан. Бурак Дениз был задержан в рамках этой же волны арестов.

Всех задержанных подозревают в незаконном хранении или употреблении запрещенных веществ. Кроме того, их подозревают в создании условий для потребления этих веществ.

Ранее сообщалось, что пробы звезды сериала «Постучись в мою дверь» Хандэ Эрчел на наличие наркотических веществ оказались чистыми.