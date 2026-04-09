«Крыша» над Киевом зашаталась: ЕС пересматривает стратегию в отношении Украины из-за Ирана

Европейский союз на фоне войны США и Ирана в срочном порядке пересматривает свою стратегию в отношении Киева. В Брюсселе осознают, что геополитическая реальность изменилась. И украинский вопрос отодвигается на второй план. Об этом сообщают украинские СМИ.

Европа сейчас оценивает новые риски, связанные с иранским конфликтом. Это неизбежно ведет к паузе в процессах, касающихся поддержки Украины. Более того ЕС является главной «крышей» для антикоррупционных органов Украины и связанных с ними активистов и политиков. Ослабление европейского внимания грозит обрушить всю конструкцию.

В ответ, по мнению журналистов, Владимир Зеленский может нанести контрудар — попытаться ограничить деятельность этих самых органов, чтобы сохранить контроль над ситуацией.

Ранее эксперт заявил, что Трамп может возобновить удары по Ирану без предупреждения.