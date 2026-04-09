Выставка картины «Неизвестная Терез»: портрет XIX века представят в Люберцах

17 апреля в Музейно‐выставочном комплексе Люберец на Звуковой улице откроется необычная выставка — экспозиция, посвященная единственному произведению искусства. Вниманию публики представят портрет «Дама с розовыми лентами», созданный в 1856 году французским художником Амори Дювалем. Событие приурочено сразу к двум значимым датам: 170‐летию картины и 50‐летию самого музейного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На полотне запечатлена Мадлен Терез Бланшет — супруга одного из самых состоятельных жителей французского Реймса середины XIX века. Картина — не просто ценный образец французской живописи, а произведение с особой судьбой, тесно переплетенной с историей одной семьи.

Судьба портрета неразрывно связана с семьей Бодко. Ее истоки уходят во Францию, где русский офицер Василий Бодко, участник Первой мировой войны, встретил Марию‐Луизу Блан‐Манжан — дочь известного композитора. Их свадьба состоялась в 1918 году. Мария‐Луиза происходила из аристократической семьи и привила супругу глубокую любовь к искусству и коллекционированию.

Долгие годы семья добивалась разрешения на въезд в СССР. Вернуться на родину Василий Бодко смог лишь в 1954 году. При переезде они взяли с собой тысячи предметов XVI–XX веков: мебель, живопись, скульптуру, украшения, фотографии и многое другое. Среди 26 картин русских и европейских художников до наших дней сохранился лишь портрет Мадлен Терез Бланшет. Полотно серьезно пострадало во время долгого путешествия.

По прибытии в СССР семье выделили дом в подмосковной Малаховке, где картина хранилась вплоть до 2014 года. Тогда Наталия Бодко, для которой Мадлен Терез Бланшет была прабабушкой, передала бесценную семейную коллекцию в Музейно‐выставочный комплекс Люберец. В собрание вошли предметы, связанные с именами Наполеона Бонапарта, мадам Помпадур, Гюстава Флобера и французских королей.

Экспозиция «Неизвестная Терез» — это полноценный рассказ о судьбе произведения искусства. Гости смогут проследить весь путь реставрации полотна, которое поступило в фонды музея в аварийном состоянии. На выставке покажут документальный фильм о восстановлении картины: от первых диагностических исследований до финальных штрихов, позволивших вернуть полотну былую красоту.

Возрастное ограничение: 0+.

