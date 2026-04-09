В поездку — вместе: как перевозить питомцев в автобусах Подмосковья

Путешествовать с любимым питомцем — особое удовольствие, но важно помнить о правилах перевозки животных в общественном транспорте. Мострансавто (подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области) напоминает, как сделать поездку комфортной и безопасной для всех пассажиров.

Маленьких собак, кошек или птиц можно перевозить бесплатно. Главное условие — питомец должен находиться либо на руках у владельца, либо в специальной переноске. При этом важно убедиться, что клетка или контейнер соответствуют требованиям: сумма длины, ширины и высоты не превышает 120 см. Такой подход гарантирует, что переноска поместится в салоне и не будет мешать другим пассажирам.

Особые правила действуют для собак‐поводырей — они сопровождают своих хозяев без оплаты проезда, но при соблюдении строгих условий. Животное обязательно должно быть в наморднике и на поводке, а также иметь опознавательный знак. Это обеспечивает безопасность окружающих и подчеркивает особый статус собаки, помогающей человеку с ограниченными возможностями.

Когда речь идет о собаках среднего или крупного размера, требования становятся строже. Такое животное можно перевозить только в наморднике и на коротком поводке. В этом случае проезд питомца оплачивается по тарифу на провоз ручной клади: в городском сообщении стоимость составляет 73 рубля; в пригородных маршрутах 73 рубля — до 25 км включительно, 146 рублей — от 25 до 50 км включительно, 219 рублей — свыше 50 км.

Ответственность за поведение животного полностью лежит на его владельце. Важно следить, чтобы питомец не создавал неудобств другим пассажирам: не шумел, не проявлял агрессии и не пытался забраться на сиденья. Также необходимо обеспечить соблюдение санитарно‐гигиенических норм — животное не должно загрязнять салон автобуса.

