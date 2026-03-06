Motorola представила новинку: смартфон Edge 70 Fusion, стоимость которого начинается от 27 тысяч рублей

Компания Motorola представила новый смартфон Edge 70 Fusion на индийском рынке, передает портал carexpo.ru. Модель позиционируется как устройство с упором на качество съемки, долгую работу без подзарядки и функции искусственного интеллекта. Цена базовой версии стартует от 27 тысяч рублей в перерасчете.

Новинка получила 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Дисплей поддерживает HDR10+, отображает 100% цветового пространства DCI-P3 и имеет пиковую яркость до 5200 нит. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i. Звук — стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

За фотографические возможности отвечает основная камера на 50 мегапикселей с сенсором Sony Lytia 710 и оптической системой стабилизации. Дополнительно установлен сверхширокоугольный модуль на 13 мегапикселей, который также умеет снимать макро.

Фронтальная камера — 32 мегапикселя, которая записывает видео в 4K. В смартфон встроены программные улучшения: адаптивная стабилизация, портретные режимы и инструменты для обработки снимков на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Внутри установлен процессор Snapdragon 7s Gen 4. Оперативной памяти может быть до 12 гигабайт, встроенной — до 256. Работает устройство под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Hello UI. Производитель обещает три крупных обновления операционной системы и пять лет поддержки безопасности.

Емкость аккумулятора — 7000 миллиампер-часов. Это кремний-углеродная батарея, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 68 ватт. Короткого сеанса зарядки хватает на полноценный день работы.

Motorola Edge 70 Fusion будет доступен в трех цветах: Pantone Blue Surf, Pantone Country Air и Pantone Silhouette. Цены на разные версии: 8/128 ГБ — 27 тысяч рублей, 8/256 ГБ — 30 тысяч рублей, 12/256 ГБ — 33 тысячи рублей.

Предварительные заказы стартовали 6 марта на площадке Flipkart. Полномасштабные продажи начнутся 12 марта через Flipkart, сайт Motorola и розничные магазины в Индии.

