Apple удивила ценой: новый MacBook Neo оказался дешевле iPhone

Стартовая цена новинки — всего $599 (чуть больше 46 тыс. рублей). Устройство работает на процессоре A18 Pro, который используется в актуальных айфонах. Это обеспечивает высокую производительность при сравнительно низкой стоимости.

В базовой версии ноутбук оснащен 8 гигабайтами оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 гигабайт. Доступна и модификация с SSD на 512 гигабайт.

Экран — 13-дюймовый IPS-дисплей Liquid Retina с разрешением 2408×1506 пикселей. За графику отвечает 5-ядерный процессор, а 16-ядерный нейромодуль ускоряет задачи машинного обучения.

MacBook Neo поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 6. Из разъемов — два порта USB Type-C и классический 3,5-миллиметровый аудиовыход. Звуковая система с поддержкой пространственного аудио Dolby Atmos обещает качественное звучание.

Аккумулятор емкостью 36,5 ватт-часа обеспечивает до 16 часов воспроизведения потокового видео. Весит новинка всего 1,23 кг, а толщина корпуса составляет чуть больше сантиметра.

Покупателям доступны четыре цвета: серебристый, индиго, розовый и цитрусовый. Предзаказы уже стартовали, а в розничных магазинах ноутбук появится 11 марта.

Ранее сообщалось, что спрос на восстановленные смартфоны в России вырос в три раза.