Можаец Александр рассказал о гордости к отцу, который защищает Родину

Житель городского округа Можайск Александр рассказал о своем отце Сергее, который защищает Родину, а в свободное время обучает молодое поколение навыкам рукопашного боя в военно-спортивном клубе «Факел».

В семье Новиковых пятеро детей. Старшие братья Александр и Иван помогают родителям по дому, что позволяет маме Ирине уделять внимание трем дочерям. Каждый ребенок в семье получает тепло и любовь.

Глава семейства Сергей — полковник полиции, который обеспечивает общественный порядок и безопасность россиян. Профессиональная деятельность занимает много времени и сил, но дружная семья справляется со всеми бытовыми сложностями.

«Я горжусь своим отцом. Он защищает сейчас нашу Родину и позволяет нам спокойно жить с синим небом над головой. В свободное время он занимается патриотическим воспитанием участников военно-спортивного клуба «Факел». И сейчас, находясь в командировке, он интересуется делами клуба», — говорит Александр.

Сергей выполняет свой долг — защищает Родину. Александр уже сейчас твердо решил, что последует достойному примеру отца. Юный горожанин хочет стать офицером.