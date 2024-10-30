Можайские борцы завоевали 7 медалей на Открытом первенстве по панкратиону

Воспитанники секции Дворца спорта «Багратион» Можайский г.о. вернулись с открытого первенства по панкратиону с победой, множеством медалей разного номинала и признанием. Новых высот удалось достичь благодаря усердным тренировкам, в которых ребятам профессионально помогает тренер Алексей Синицын.

Состязание по одному из самых древних видов единоборств развернулось в Серпухове и собрало 250 спортсменов из 20 спортклубов со всей страны. Несмотря на высокую конкуренцию и непростых соперников, можайские участники смогли добиться больших результатов и даже удивить сильнейших.

Борцы из Можайска завоевали три золотых, две серебряных и две бронзовых медалей. Лидерами стали Артем Пикалов, Наталья Крысанова и Максим Ковалев. У каждого из них были свои трудности и волнения на пути к золотой награде, но ребятам удалось с этим справиться.

Елизавета Чуйкова и Елена Князева взяли серебряные медали, а их коллеги Данил Кругляк и Илья Илларионов завоевали «бронзу». Девушки и юноши выступили достойно и уверенно.

Отметим, что представляющие Можайск юные борцы составили серьезную конкуренцию участникам, в том числе и серпуховским спортсменам, входящим в состав региональной сборной.