Можайские футболисты показали блестящий результат в новом сезоне

Торжественная церемония подведения итогов сезона 2024 года по футболу состоялась в Можайском культурно-досуговом центре. На сцене собрались победители и призеры различных турниров, талантливые юные футболисты, а также их тренеры и старшие товарищи.

Среди почетных гостей присутствовали заместитель главы Можайского района Елена Заболотная, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, депутат Совета депутатов Василий Овчинников, а также начальник отдела физической культуры и спорта Максим Башаев.

Елена Заболотная, обращаясь к участникам, отметила яркие победы и безусловный рост мастерства можайских футболистов. А они действительно показали отличные результаты! Так, команды 2007 года рождения стали чемпионами межмуниципальных соревнований.

Футболисты 2009, 2013 и 2014 годов рождения заняли 2-ое место. А игроки 2010 года рождения – 3-и. Женская сборная также добилась впечатляющего успеха, заняв 2-е место в областном чемпионате. Девочки готовились к нему под руководством тренера Сергея Ермакова.

Лучшим бомбардиром областного чемпионата среди мужчин назван Лев Подавалкин (21 гол). На второй строчке – Никита Воронков (40 голов). А 3 место в списке лучших бомбардиров Первенства Московской области среди юношеских команд занял Савелий Мелков (37 мячей).

Лидером стал Артем Корчмарь — по итогам Первенства области среди подростковых команд он забил 46 голов. В общей сложности, лучшие бомбардиры сезона забили 144 мяча, продемонстрировав высокий уровень профессионализма в можайском футболе

На церемонии награждения также отметили лучшего вратаря года — Даниила Авсиевича, самого креативного игрока — Константина Коростелева, и лучших футболистов года — Никиту Воронкова, Павла Животова и Льва Подавалкина.

Впереди ребят ждут не менее значимые успехи в футболе! Для многих из них достижения, полученные на турнирах и соревнованиях, станут отличным стартом в спортивной карьере. Главное — верить в себя и не останавливаться на пути к победе!