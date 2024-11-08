Можайские хоккеисты разгромили щелковскую команду на домашнем матче

Можайские спортсмены ДС «Багратион» «Драгуны» 2011 года рождения блестяще отвоевали победу, не оставив соперникам из Щелково ни одного шанса. Команды встретились на льду в рамках Первенства Московской области по хоккею.

Домашний матч провели 2 ноября. Можайцы встретились с воспитанниками хоккейного клуба «Щелково» и показали захватывающую игру.

Каждый участник можайской команды внес свой вклад в победу. Ребята умело передавали шайбы, маневрировали на льду и смогли обеспечить себе блестящую победу. Так, выделились на матче Артем Калинин и Андрей Потемкин-Базин: каждый забил по четыре шайбы в ворота соперника. Еще три забил Матвей Дымич, остальные голы остались за Алексеем Рябовым, Семеном Воропаевым, Матвеем Евсеенковым, Савелием Хотулевым и Георгием Колоколовым.

В результате получился разгромный счет: 16:1 в пользу «Драгунов».

Выступили в домашнем матче и «Драгуны» 2009 года рождения. Однако сражение за лидерство против команды «Кристалл» из Электростали оказалось сложным. Капитан можайской команды Вадим Калинин обеспечил один гол в ворота, но этим все ограничилось. Таким образом, более старшие спортсмены из округа уступили победу гостевому коллективу.