Можайские юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Тропа героев»

Преподаватель основ безопасности и защиты Родины школы «Гармония» Евгений Хальзов воплотил в жизнь идею создания игры, в которой участие могли бы принять юнармейцы из всех школ Можайского городского округа.

Местом проведения всех этапов игры стала родная школа преподавателя. Для ребят подготовили различные конкурсы, в которых требовалась демонстрация как теоретических знаний, так и практических умений. Так, можайские юнармейцы проходили спортивную эстафету и показывали уровень знаний в военном искусстве.

«Эти соревнования стали для школьников отличной возможностью не только показать свои знания и умения, но и научиться чему-то новому. Самая главная их цель — воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма», — отметил Евгений Григорьевич.

Участниками игры стали девять команд юнармейцев, сформированные из учащихся шести школ муниципалитета. Ребята проходили квесты «Знаток», «Базовые знания о ВС РФ» и «Артиллерия – Бог Войны», в рамках которых демонтировали знания азов военных дисциплин. На военизированной эстафете и полосе препятствий они показали свою высокую физическую подготовку.

Награждение состоялось в двух номинациях: внутришкольном и общегородском зачете. Команды «Патриоты России» из «Гармонии» и «Победа» школы №2 — победители военно-спортивной игры. Участникам коллективов в торжественной обстановке вручили Кубки и медали.