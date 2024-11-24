Можайские ветераны почтили память экскурсовода музея-заповедника «Бородинское поле»

Сегодня, 24 ноября, исполнилось 75 лет со дня рождения почетного гражданина города Можайска, знаменитого экскурсовода музея-заповедника «Бородинское поле» Владимира Ушакова, в канун которого место родового захоронения его семьи посетили не только друзья и родственники, а также и члены Можайского Совета ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коллеги вспоминали, что в начале каждой экскурсии Владимир Константинович представлялся, что хотя его фамилия и Ушаков, но он не адмирал. При этом он являлся не только отличным экскурсоводом, а также и большим знатоком родного края.

Владимир Ушаков родился в Пензенской области, после службы в армии Владимир Ушаков приступил к работе научным сотрудником и экскурсоводом в музей. Одновременно он обучался на заочном отделении исторического факультета Московского государственного педагогического института, где получил красный диплом. За трудовые заслуги Владимир Константинович был награжден многими трудовыми наградами, в том числе почетным Знаком Министерства культуры РФ и почетным знаком Московской областной думы «За трудовую доблесть».

Владимир Ушаков ушел из жизни 30 июля 2022 года, работая до последнего дня экскурсоводом в Музее-заповеднике «Бородинское поле».

В ходе мероприятия его друзья и коллеги отметили, что Владимир Константинович внес огромный вклад в дело патриотического воспитания молодежи, местного населения и гостей муниципалитета.