Можайский округ украшают к новогодним праздникам

Можайский городской округ постепенно преображается, чтобы в канун новогодних праздников у жителей и гостей муниципалитета создавалось особенное настроение.

В настоящее время в городе и территориальных отделах устанавливают новогодние елки. Сотрудники домов культуры подготавливают яркие инсталляции и создают тематические фотозоны. Совсем скоро центральные улицы Можайска также озарятся иллюминацией.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Всего в Можайском округе появятся 14 уличных елок. Они будут расположены в самых популярных и уже ставших традиционными местах – в Можайске и Уваровке, в поселках Спутник, Цветковский, Химик, Гидроузел, поселке центральной усадьбы Синичино, деревнях Горетово, Мокрое, Поречье, Борисово, Ивакино, в селе Семеновское», - отметил Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

В воскресенье, 1 декабря, состоится открытие зимнего сезона в парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера». К предстоящему дню уже наряжают зеленую красавицу. Непосредственно в день открытия гостям подарят интерактивную и концертную программы. А резиденция Деда Мороза будет открыта для каждого посетителя. Запланированы также другие, не менее увлекательные мероприятия.