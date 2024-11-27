Самбист из Можайска выступит на первенстве России в составе сборной Подмосковья

Воспитанник Можайской спортивной школы олимпийского резерва Кирилл Ребров вошел в состав сборной Подмосковья на предстоящем первенстве России, сообщили в администрации Можайского городского округа.

Уточняется, что Ребров победил на Всероссийском отборочном турнире по самбо среди юношей до 17 лет в тяжелой весовой категории. На турнире выступили свыше 200 спортсменов 13-15 лет из 22 регионов России.

Ребров также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Своей победой он обеспечил попадание в сборную Московской области. Ранее он стал чемпионом на межрегиональном турнире по дзюдо среди спортсменов 2009-2010 годов рождения. Тренер чемпиона - Виктор Анохин.