Можайский силач Измалков одержал победу на престижном турнире в Крыму

Житель городского округа Можайск Кирилл Измалков одержал победу на турнире Этапа Чемпионата Мира «Золотой тигр: Крымский помост - 2024» по силовым видам спорта.

Соревнования состоялись во Дворце спорта имена Ю.А. Гагарина города Евпатория. Участниками мероприятия стали 295 спортсменов из трех стран. Россию представляли 25 регионов. Масштабный турнир побил рекорды по количеству спортсменов, что доказывает престижность силового вида спорта.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Кирилл Измалков достойно выступил в возрастной группе «Ветераны М1». Спортсмен показал лучшие результаты по жиму лежа без экипировки.

Отметим, что ранее на международных соревнованиях по пауэрлифтингу и отдельным его движениям WPC лучшие результаты продемонстрировал тяжелоатлет Владимир Яковенко. Можайский спортсмен завоевал «золото» в русском жиме в весе 100 кг. Соревнования проходили на площадке отеля «Skypoint Luxe-Sheraton Moscow Sheremetyevo».