Можайское отделение Всероссийского общества инвалидов отпраздновало 35-летие

Отделение Всероссийского общества инвалидов округа Можайск вот уже 35 лет помогает участникам интегрироваться в общество. В праздничную дату организация приняла теплые поздравления и слова благодарности за поддержку людей с ограниченными возможностями.

В Можайском отделении сообщества состоят не меньше 750 человек. Все они получают всестороннюю поддержку и участвуют в полезных мероприятиях. За все годы деятельности специалисты добились многих успехов и помогли сотням людям с ОВЗ. Значительную часть проектов, активностей и других событий удалось реализовать благодаря Председателю правления отделения Неониле Васильевне Дмитриевой, которая в следующем году отпразднует 10-летие работы на должности.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

С праздником Можайское отделение Всероссийского общества поздравили почетные гости: председатель и зампредседателя Совета депутатов Лидия Афанасьева и Татьяна Дроздова, а также Наталья Медведева — председатель Можайского отделения Всероссийского общества слепых. Специалистам муниципалитета и руководству общества пожелали и дальше служить благородным целям, помогая людям с ОВЗ наполнять жизнь радостью, пользой и новыми возможностями.